АПЛ может обязать футболистов проводить тренировки в защитных масках

Игроки Премьер-лиги должны будут закрывать свои лица в рамках новых правил, чтобы обеспечить безопасное возвращение к полноценной тренировки.

Планы включают тестирование всех игроков и официальных лиц за 48 часов до возвращения в тренировочный процесс. Они также будут проверены на возможные респираторные болезни, связанные с коронавируса.

Кроме того, игрокам и персоналу могут запретить плевать на тренировочной площадке, автомобили футболистов должны быть припаркованы в трех местах друг от друга, а также ряд других ограничений.

Примечательно, что предложения были подготовлены медицинским советником Премьер-лиги доктором Марком Джиллеттом после тесных консультаций с европейскими лигами, включая Ла Лигу в Испании и Бундеслигу в Германии.

Заметим, что документ с новыми ограничениями будет обсуждаться на заседании клубов Премьер-лиги в начале мая.