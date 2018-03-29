Апеляційний суд залишив Савченко під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила під вартою народного депутата Надію Савченко, яка підозрюється у підготовці теракту в будівлі Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
“Суд ухвалив: у задоволенні клопотання адвокатів Савченко Н.В. відмовити. Рішення Шевченківського районного суді залишити без змін. Ухвала оскарженню не підлягає”, — сказав голова колегії суддів Віктор Глиняний.
Також суд відмовив у задоволенні клопотання колишнього народного депутата, Героя України Степана Хмари про взяття Савченко на поруки.
Водночас суд скасував постанову суду першої інстанції, якою Савченко визнавалася незаконно затриманою.
Як повідомляв УНН, 26 березня захист Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.