Апелляционный суд оставил Савченко под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила под стражей народного депутата Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке теракта в здании Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.
"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства адвокатов Савченко Н.В. отказать. Решение Шевченковского районного суда оставить без изменений. Постановление обжалованию не подлежит", - сказал председатель коллегии судей Виктор Глиняный.
Также суд отказал в удовлетворении ходатайства бывшего народного депутата, Героя Украины Степана Хмары о взятии Савченко на поруки.
В то же время суд отменил постановление суда первой инстанции, которым Савченко признавалась незаконно задержанной.
Как сообщал УНН, 26 марта защита Савченко внесла апелляционную жалобу в суд на арест нардепа.
Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Суд арестовал Савченко до 20 мая.