Апеляційний суд продовжив арешт мера Торецька
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Апеляційний суд Донецької області залишив без змін рішення суду першої інстанції про продовження арешту мера міста Торецька Володимира Слєпцова до 17 листопада 2016 року. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
У четвер, 3 листопада Апеляційний суд Донецької області залишив без змін рішення суду першої інстанції про продовження арешту мера міста Торецька Володимира Слєпцова до 17 листопада 2016 року.
Нагадаємо, 17 серпня мера міста Торецька Володимира Слєпцова заарештували на два місяці.
Як повідомляв УНН, 13 жовтня суд продовжив меру Торецька строк перебування під вартою.