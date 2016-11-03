Апелляционный суд продлил арест мэра Торецка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Апелляционный суд Донецкой области оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении ареста мэра города Торецка Владимира Слепцова до 17 ноября 2016 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
В четверг, 3 ноября Апелляционный суд Донецкой области оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении ареста мэра города Торецка Владимира Слепцова до 17 ноября 2016 года.
Напомним, 17 августа мэра города Торецка Владимира Слепцова арестовали на два месяца.
Как сообщал УНН, 13 октября суд продлил меру Торецка срок содержания под стражей.