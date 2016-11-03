Апелляционный суд продлил арест мэра Торецка

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Апелляционный суд Донецкой области оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении ареста мэра города Торецка Владимира Слепцова до 17 ноября 2016 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.