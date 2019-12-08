Саудівець, що застрелив 3 осіб на авіабазі США, напередодні дивився записи масових розстрілів

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Підданий Саудівської Аравії Мухаммед аш-Шамрані, який в п’ятницю відкрив вогонь на території авіабази ВМС США Пенсакола в штаті Флорида і вбив трьох людей, до цього дивився відеозаписи випадків стрілянини в громадських місцях. Про це повідомило в суботу агентство Associated Press, передає УНН.

За даними його джерел, аш-Шамрані, який приїхав в США, щоб оволодіти навичками льотної майстерності під керівництвом американських інструкторів, раніше на цьому тижні влаштував вечірку. На ній він і три інших саудівця, що проходили підготовку на американській базі, дивилися відеозаписи, на яких були зображені масові розстріли людей в громадських місцях.

За відомостями агентства, один з цих трьох саудівців вів відеозйомку того, що відбувалося на базі в той час, коли аш-Шамрані відкрив стрілянину. Двоє їхніх співвітчизників спостерігали за тим, що відбувається, перебуваючи в автомобілі.

Агентство не уточнює, чи вважаються дані особи зараз в будь-якій мірі причетними до трагедії на базі. Як говориться в матеріалі, після стрілянини біля авіабази були затримані 10 підданих Саудівської Аравії. Деяких з них допитали. Про пред’явлення їм будь-яких звинувачень не повідомлялося.

Як повідомила в суботу газета The New York Times, американські спецслужби вважають, що аш-Шамрані “не мав будь-яких зв’язків з міжнародними терористичними угрупованнями та, скоріш за все, діяв один”. За відомостями джерел видання, влада США вважають, що аш-Шамрані “перейнявся радикальними ідеями”.

Раніше шериф поліції округу Ескамбіа в штаті Флорида Девід Морган заявив про те, що в п’ятницю в результаті стрілянини на території авіабази загинули три людини, вісім поранені. Аш-Шамрані був застрелений помічником шерифа, який прибув на місце. Прессслужба Білого дому повідомила, що президент США Дональд Трамп стежить за розвитком ситуації. Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті авіабази, службу на ній несуть близько 16 тис. військових, ще на її території працюють близько 7,4 тис. цивільних осіб.

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