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Саудовец, что застрелил 3 человека на авиабазе США, накануне смотрел записи массовых расстрелов

Саудовец, что застрелил 3 человека на авиабазе США, накануне смотрел записи массовых расстрелов

Киев  •  УНН

 • 10775 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани, который в пятницу открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в штате Флорида и убил трех человек, до этого смотрел видеозаписи случаев стрельбы в общественных местах. Об этом сообщил в субботу агентство Associated Press, передает УНН.

По данным его источников, аш-Шамрани, который приехал в США, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов, ранее на этой неделе устроил вечеринку. На ней он и три других саудовца, проходивших подготовку на американской базе, смотрели видеозаписи, на которых были изображены массовые расстрелы людей в общественных местах.

По сведениям агентства, один из этих трех саудовцев вел видеосъемку происходящего на базе в то время, когда аш-Шамрани открыл стрельбу. Двое их соотечественников наблюдали за происходящим, находясь в автомобиле.

Агентство не уточняет, считаются ли данные лица сейчас в какой-либо степени причастными к трагедии на базе. Как говорится в материале, после стрельбы у авиабазы были задержаны 10 подданных Саудовской Аравии. Некоторых из них допросили. О предъявлении им каких-либо обвинений не сообщалось.

Как сообщила в субботу газета The New York Times, американские спецслужбы считают, что аш-Шамрани “не имел каких-либо связей с международными террористическими группировками и, скорее всего, действовал один”. По сведениям источников издания, власти США считают, что аш-Шамрани “проникся радикальными идеями”.

Ранее шериф полиции округа Эскамбиа в штате Флорида Дэвид Морган заявил о том, что в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы погибли три человека, восемь ранены. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, который прибыл на место. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп следит за развитием ситуации. Согласно информации, размещенной на официальном сайте авиабазы, службу в ней несут около 16 тыс. военных, еще на ее территории работают около 7,4 тыс. гражданских лиц.

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