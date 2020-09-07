Антикорупційний суд завершив дослідження доказів сторони захисту у справі експрокурора ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд завершив дослідження доказів сторони захисту у справі стосовно колишнього прокурора Генеральної прокуратури України, який обвинувачується у пропозиції неправомірної вигоди членам конкурсної комісії НАБУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“Так, на засіданні колегія суддів ВАКС завершила дослідження доказів сторони захисту. Також судді допитали обвинуваченого у справі”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наступний розгляд у справі призначено на 14:00 9 вересня 2020 року.
Нагадаємо, за версією слідства, прокурор ГПУ 17 лютого 2016 року пропонував неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч доларів США (близько 270 тисяч гривень) членам Конкурсної комісії та працівникам Національного антикорупційного бюро України за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування на посаду керівника/заступника керівника підрозділу детективів НАБУ.
Як повідомлялося в УНН, обвинувальний акт щодо прокурора ГПУ було направлено до Голосіївського райсуду Києва для розгляду по суті 25 березня 2016 року за ч. 4 ст. 369 КК України — пропозиція службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, дій з використанням наданої їй влади чи службового становища.