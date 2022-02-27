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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 10983 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Anonymous: ліг сайт уряду Чечні

Anonymous: ліг сайт уряду Чечні

Київ • УНН

 • 228664 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Хакерська група Anonymous “поклала” сайт уряду Чечні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Anonymous.

Деталі 

Наразі сайт chechnya.gov.ru не відкривається.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Anonymous на частотах російських окупантів увімкнули гімн України.

Раніше

Як писав УНН, міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через вторгнення Росії в Україну.

BREAKING: #Anonymous has taken down the website of the Chechen Republic.https://t.co/1muioOS5ao > OFF#OpRussia #StandWithUkraine #Ukraina #UkraineWar

— Anonymous (@AnonymousHelpTW) February 27, 2022

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