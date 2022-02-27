Anonymous: ліг сайт уряду Чечні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Хакерська група Anonymous “поклала” сайт уряду Чечні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Anonymous.
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Наразі сайт chechnya.gov.ru не відкривається.
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Як писав УНН, міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через вторгнення Росії в Україну.
BREAKING: #Anonymous has taken down the website of the Chechen Republic.https://t.co/1muioOS5ao > OFF#OpRussia #StandWithUkraine #Ukraina #UkraineWar— Anonymous (@AnonymousHelpTW) February 27, 2022