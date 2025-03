Anonymous: лег сайт правительства Чечни

Детали

Сейчас сайт chechnya.gov.ru не открывается.

Ранее

Как писал УНН, международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российским властям. В частности из-за вторжения России в Украину.

BREAKING:#Anonymoushas taken down the website of the Chechen Republic.Https://t.Co/1muioOS5ao> OFF#OpRussia#StandWithUkraine#Ukraina#UkraineWar

— Anonymous (@AnonymousHelpTW) February 27, 2022