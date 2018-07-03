Аномальна спека в Японії: є перші жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Принаймні три людини загинули, понад 3,4 тис. госпіталізовано з тепловими ударами в Японії в період з 25 червня по 2 липня через сильну спеку. Про це повідомило у вівторок Головне пожежне управління Японії, яке виконує також функції МНС і швидкої допомоги, передає УНН з посиланням на ТАСС.
В цілому за тиждень в країні було госпіталізовано 3 473 людини, що в 5,2 рази більше, ніж в період з 18 по 25 червня. Стрілки термометрів минулого тижня впевнено трималися вище позначки в 30 градусів Цельсія.
У 2017 році через спеку в країні загинули 44 людини, десятки тисяч потрапили до лікарень. Влада закликає людей вживати якомога більше рідини, носити головні убори і намагатися не проводити багато часу на сонці.
Як повідомляв УНН, через сильні зливи в Румунії почалися повені, в результаті яких загинули три людини