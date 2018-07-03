Аномальна спека в Японії: є перші жертви

В цілому за тиждень в країні було госпіталізовано 3 473 людини, що в 5,2 рази більше, ніж в період з 18 по 25 червня. Стрілки термометрів минулого тижня впевнено трималися вище позначки в 30 градусів Цельсія.

У 2017 році через спеку в країні загинули 44 людини, десятки тисяч потрапили до лікарень. Влада закликає людей вживати якомога більше рідини, носити головні убори і намагатися не проводити багато часу на сонці.

Як повідомляв УНН, через сильні зливи в Румунії почалися повені, в результаті яких загинули три людини