Аномальная жара в Японии: есть первые жертвы

В общей сложности за неделю в стране были госпитализированы 3 473 человека, что в 5,2 раза больше, чем в период с 18 по 25 июня. Стрелки термометров на прошлой неделе уверенно держались выше отметки в 30 градусов Цельсия.

В 2017 году из-за жары в стране погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы. Власти призывают людей употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и стараться не проводить много времени на солнце.

Как сообщал УНН, из-за сильных ливней в Румынии начались наводнения, в результате которых погибли три человека