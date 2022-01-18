Англійський клуб Миколенка отримав тимчасового наставника
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. 50-річного фахівця Данкана Фергюсона призначено виконувачем обов'язків головного тренеру англійського клубу "Евертон", повідомляє УНН з посиланням на сайт "ірисок".
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До найближчих поєдинків "Евертон" готуватиме саме Фергюсон. Асистентами Фергюсона будуть Джон Еббрелл та Лейтон Бейнс, а також тренер воротарів Алан Келлі.
Знаменитий гравець "Евертона" провів тренування команди, коли "іриски" розпочали підготовку до домашньої гри проти "Астон Вілли".
Зауважимо, що Фергюсон вже тимчасово тренував команду в 2019 році. Тоді "Евертон" набрав 5 очок у трьох матчах АПЛ проти "Челсі", "МЮ" та "Арсеналу".
Нагадаємо
Раніше був відправлений у відставку наставник "ірисок" Рафаель Бенітес.