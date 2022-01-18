Английский клуб Миколенко получил временного наставника
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. 50-летнего специалиста Данкана Фергюсона назначили исполняющим обязанности главного тренера английского клуба "Эвертон", сообщает УНН со ссылкой на сайт "ирисок".
Детали
К ближайшим поединкам "Эвертон" будет готовить именно Фергюсон. Ассистентами Фергюсона будут Джон Эббрелл и Лейтон Бейнс, а также тренер вратарей Алан Келли.
Знаменитый игрок "Эвертона" провел тренировку команды, когда "ириски" начали подготовку к домашней игре против "Астон Виллы".
Заметим, что Фергюсон уже временно тренировал команду в 2019 году. Тогда "Эвертон" набрал 5 очков в трех матчах АПЛ против "Челси"МЮ" и "Арсенала".
Напомним
Ранее был отправлен в отставку наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес.