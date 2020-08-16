Англійська Прем'єр-ліга назвала ім'я найкращого тренера сезону

За почесну нагороду також претендували Френк Лемпард (“Челсі”), Брендан Роджерс (“Лестер Сіті”) і Кріс Вайлдер (“Шеффілд Юнайтед”).

Під керівництвом Клоппа “Ліверпуль” став чемпіоном Англії 19-й раз в історії і вперше з сезону останні 30 років. Мерсисайдцям вдалося стати чемпіонами за рекордні сім турів до завершення чемпіонату.

Також додамо, раніше захисник “Ліверпуля” Трент Александер-Арнольд був визнаний найкращим молодим гравцем АПЛ-2019/20.