Англійська Прем'єр-ліга назвала ім'я найкращого тренера сезону

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Головний наставник “Ліверпуля” Юрген Клопп отримав звання найкращому тренеру сезону в АПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт “мерсисайдців”.

За почесну нагороду також претендували Френк Лемпард (“Челсі”), Брендан Роджерс (“Лестер Сіті”) і Кріс Вайлдер (“Шеффілд Юнайтед”).

Під керівництвом Клоппа “Ліверпуль” став чемпіоном Англії 19-й раз в історії і вперше з сезону останні 30 років. Мерсисайдцям вдалося стати чемпіонами за рекордні сім турів до завершення чемпіонату.

Також додамо, раніше захисник “Ліверпуля” Трент Александер-Арнольд був визнаний найкращим молодим гравцем АПЛ-2019/20.

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