Английская Премьер-лига назвала имя лучшего тренера сезона

За почетную награду также претендовали Фрэнк Лэмпард (“Челси”), Брендан Роджерс (“Лестер Сити”) и Крис Уайлдер (“Шеффилд Юнайтед”).

Под руководством Клоппа “Ливерпуль” стал чемпионом Англии 19-й раз в истории и впервые с сезона последние 30 лет. Мерсисайдцам удалось стать чемпионами за рекордные семь туров до окончания чемпионата.

Также добавим, ранее защитник “Ливерпуля” Трент Александер-Арнольд был признан лучшим молодым игроком АПЛ-2019/20.