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Андрій Сенченко заявив про вихід з партії "Батьківщина"

Андрій Сенченко заявив про вихід з партії "Батьківщина"

Київ • УНН

 • 11853 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Один з головних соратників Юлії Тимошенко, Андрій Сенченко - заявив про вихід з ВО "Батьківщина". Про відхід він сам заявив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Політик пояснив своє рішення розбіжностями в оцінці небезпек, які виникли перед країною після виборів Президента України. Але прощаючись, показав свою повагу до лідера "Батьківщини" і повідомив, що планує зосередитися на формуванні нового політичного руху: "Сьогодні я прийняв важливе і дуже непросте для мене рішення про вихід з партії "Батьківщина". Я присвятив цій команді 14 років свого життя і залишався поруч з Юлією Тимошенко у важкі для неї і партії часи. У мене немає конфлікту з Юлією Володимирівною, до якої я ставлюся з великою повагою. Однак сьогодні країна знову опинилася у вкрай небезпечному становищі, і наші підходи до стратегії дій і формування команди, здатної подолати виклики, істотно відрізняються.

Розчарування діями і бездіяльністю політиків, які прийшли до влади після Революції Гідності, відсутність системних зусиль з відновлення миру без територіальних і політичних поступок агресору, привели до зростання підтримки антиукраїнських сил. Це створює реальні передумови для формування в наступному парламенті більшості, ворожої до нашої держави. Уже зараз зрозуміло, що завдання цих сил - капітуляція нашої країни у війні з Російською Федерацією і остаточне знищення незалежної України.

Саме тому, стрижнем демократичної проукраїнської коаліції у наступному парламенті країни має стати політична сила, яка зосередиться на реальному досягненні миру через перемогу і на глибокій модернізації економіки, необхідної для входження нашої держави в 20 найбільш економічно розвинених країн світу. Таку силу можливо сформувати тільки, спираючись на широке суспільно-політичне об'єднання патріотичних сил України. Команда громадського руху "Сила права", до якої я належу, готова стати надійною складовою такого об'єднання", - повідомив Сенченко на власній Facebook-сторінці.

Андрій Сенченко уродженець Криму, народний депутат України V, VI, VII скликань. У період з 1993 по 1997 роки - заступник голови Ради міністрів, віце-прем'єр з питань економіки та економічних реформ Автономної Республіки Крим. У 1994 році очолював операцію українських спецслужб, яка завадила РФ відокремити АР Крим від України руками проросійського політика Юрія Мєшкова. 2001-2006 - голова наглядової ради ЗАТ "Сучасні інформаційні технології". У 2007 року в рейтингу 100 найбільших платників податків - кандидатів в депутати зайняв 24 місце, зовсім небагато поступившись Рінату Ахметову. Станом на зараз більшість активів політика конфіскована окупантами в Криму.

З березня по серпень 2014 року був т.в.о. заступника голови Адміністрації Президента України. Після того, як українські військові покинули Крим, він шляхом складних переговорів домігся виведення з окупованого півострова більш ніж 3500 одиниць озброєння і військової техніки ЗСУ на загальну суму понад 1,5 мільярда доларів. Сенченко також вів переговори і очолював вдалу операцію з обміну сорока українських військових, журналістів і громадських активістів на одного російського диверсанта. Вважається організатором водної блокади Криму.

Андрій Сенченко - голова громадського правозахисного руху "Сила права". Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора і над відшкодуванням завданої російською збройною агресією шкоди учасникам бойових дій, членам їх сімей, вимушеним переселенцям, жителям зони бойових дій і окупованих територій. На сайті руху опубліковано близько семисот судових рішень, якими доведені факти військової агресії, окупації і завданих збитків, а також заарештовані перші російські активи на суму 3,5 мільярда доларів. Кошти мають піти на виплати компенсацій постраждалим громадянам України.
Реакція Юлії Тимошенко та ВО "Батьківщина" на заяву політика поки невідома.

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