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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Андрій Гута переховується від Інтерполу у найдорожчій віллі Баварії

Андрій Гута переховується від Інтерполу у найдорожчій віллі Баварії

Київ • УНН

 • 229246 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Топ-менеджер вивів з агрохолдингу "Мрія" на особисті рахунки щонайменше 100 млн дол. Родина Гут заснувала і багато років керувала сільгосппідприємством “Мрія”, яке було одним з найбільших виробників зерна в Україні. Найсильніший вплив на ухвалення рішень у компанії мав молодший син Андрій Гута.

За даними розслідування, кредиторами “Мрії” були потужні фінансові установи - IFC, Альфа банк, Credit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, ПУМБ та ін. У 2014 році агрохолдинг оголосили банкрутом. Сумарний борг підприємства перед кредиторами та інвесторами становив близько 1,4 млрд дол.

Згодом з'ясувалося, що Андрій Гута роками виводив з "Мрії" на рахунки своїх офшорних компаній мільйони доларів. За допомогою двох таких компаній була куплена розкішна вілла у горах Баварії. Вона вважалася найдорожчою на німецькому ринку нерухомості.

Дані проєкту SuisseSecrets підтверджують, що кошти за вілу було відправлено з рахунку у банку CreditSuisse. Загалом у цьому банку за 2008-2013 рр. Андрієм Гутою було відкрито 13 корпоративних та 3 особисті рахунки. Корпоративний рахунок "Мрії" з найбільшим залишком близько 243 млн дол. як мінімум у п'яти випадках використовувався Гутою для покупки акцій кіпрських компаній-прокладок.

Наприклад, в арбітражному документі, який отримав міжнародний Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) ліквідатор “Мрії” Кріс Яковідес заявив, що Гута використовував цей рахунок агрохолдингу у CreditSuisse лише для фіктивного переказу грошей. Так, 19 грудня 2011 року на нього надійшло 37,9 млн дол. А вже через кілька днів 21 млн дол. було перераховано двом компаніям на Британських Віргінських островах, які належали Андрію Гуті.

Загалом, під приводом купівлі акцій офшорних компаній з активами 12 тис. дол. Андрій Гута вивів з рахунків агрохолдингу "Мрія" на особисті рахунки щонайменше 100 млн дол. У 2019 році на Кіпрі було видано європейські ордери на арешт шахрая. А в 2020 році було видано міжнародне "Червоне повідомлення" - запит Інтерполу до правоохоронних органів проханням знайти й тимчасово заарештувати Гуту-молодшого.

Наразі відомо, що після банкрутства "Мрії" Андрій Гута живе у Швейцарії та веде активну бізнес-діяльність у сфері стартапів. Наразі “Червоне повідомлення” Інтерполу перебуває саме у цій європейській країні, яка досі не видала шахрая міжнародній поліції.

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