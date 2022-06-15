Андрей Гута скрывается от Интерпола на самой дорогой вилле Баварии

По данным расследования, кредиторами "Мрии" были мощные финансовые учреждения – IFC, Альфа банк, Credit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, ПУМБ и другие. В 2014 году агрохолдинг был объявлен банкротом. Суммарный долг предприятия перед кредиторами и инвесторами составил около 1,4 млрд долл.

Впоследствии выяснилось, что Андрей Гута годами выводил из "Мрии" на счета своих оффшорных компаний миллионы долларов. С помощью двух таких компаний была куплена роскошная вилла в горах Баварии. Она считается самой дорогой на немецком рынке недвижимости.

Данные проекта SuisseSecrets подтверждают, что средства по вилле были отправлены со счета в банке CreditSuisse. Всего в этом банке за 2008-2013 гг. Андреем Гутой было открыто 13 корпоративных и 3 личных счета. Корпоративный счет "Мрии" с самым большим остатком около 243 млн долл. как минимум в пяти случаях использовался Гутой для покупки акций кипрских компаний-прокладок.

Например, в арбитражном документе, который получил международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) ликвидатор "Мрии" Крис Яковидес заявил, что Гута использовал этот счет агрохолдинга в CreditSuisse только для фиктивного перевода денег. Так, 19 декабря 2011 года на него поступило 37,9 млн долл. А уже через несколько дней 21 млн долл. было перечислено двум компаниям на Британских Виргинских островах, принадлежавшим Андрею Гуте.

В общем, под предлогом покупки акций оффшорных компаний с активами 12 тыс. долл. Андрей Гута вывел со счетов агрохолдинга "Мрия" на личные счета не менее 100 млн долл. В 2019 году на Кипре были выданы европейские ордера на арест мошенника. А в 2020 году было выдано международное "Красное сообщение" – запрос Интерпола в правоохранительные органы просьбой найти и временно арестовать Гуту-младшего.

Известно, что после банкротства "Мрии" Андрей Гута живет в Швейцарии и ведет активную бизнес-деятельность в сфере стартапов. В настоящее время "Красное сообщение" Интерпола находится именно в этой европейской стране, которая до сих пор не выдала мошенника международной полиции.