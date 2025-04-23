Андрій Матюха: системна благодійність для майбутнього України

Поки країна проходить через складні випробування, благодійність перетворюється з доброї волі на стратегічну необхідність. Андрій Матюха — приклад людини, яка не просто реагує на потреби, а діє на випередження. Його фонд об’єднує ініціативи в медицині, культурі та соціальному партнерстві, залишаючись при цьому гнучким і ефективним, передає УНН.

Матюха Андрій Валерійович: партнерство з Охматдитом

У квітні Національна дитяча лікарня Охматдит отримала сучасне хірургічне обладнання — систему Thompson — завдяки спільній роботі фонду Андрія Матюхи та організації Good Donations. Це дозволило значно підвищити якість термінових операцій у відділенні хірургії.

Ключова мотивація, за словами Андрія Матюхи, — забезпечити лікарям найкращі умови для лікування дітей:

"Ми хочемо, щоб українські діти лікувалися не гірше, ніж у кращих клініках світу. І ми зробимо для цього все можливе".

Партнерська підтримка лікарні національного рівня — це не разова акція, а елемент довгострокової стратегії фонду. За оцінками лікарів, обладнання дозволить покращити понад 300 операцій щороку.

Основні переваги системи Thompson:

точна фіксація інструментів під час втручань;

покращена візуалізація операційного поля;

зниження ризику ускладнень;

скорочення часу наркозу;

оптимізація логістики в операційній.

Фонд Андрія Матюхи: ORIGAMI як діалог із Європою

9 квітня фасад Музею історії Києва прикрасила інсталяція ORIGAMI for UKRAINE. Символічні 5000 паперових птахів стали частиною не лише культурного, а й благодійного діалогу. Зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання для реабілітаційного центру у столиці.

Одним із головних партнерів виступив фонд Андрія Матюхи, що підтримав ідею поєднання символів, емоцій та реальної допомоги. За словами самого Андрія:

"У час, коли країна бореться за життя і свободу, такі символи, як птахи оригамі, мають величезне значення. Вони не просто прикрашають — вони говорять".

До інсталяції долучилися діти з Палацу молоді — це додало ініціативі глибини та зворушливості. А культурний діалог між Києвом і Брюсселем став основою для довгострокового партнерства.

Інсталяція "Птахи Надії" за підтримкою Андрія Матюхи — це приклад того, як фонд працює не лише з обладнанням чи цифрами, а й із сенсами.

Перспективи розвитку: довгострокові плани фонду

Сьогодні фонд Андрія Матюхи працює у чотирьох напрямках:

підтримка дитячої медицини;

реалізація культурних ініціатив;

обʼєднання зусиль з іншими фондами;

системна підтримка України під час і після війни.

Засновник фонду переконаний, що благодійність має бути не реакцією, а частиною загальнонаціональної стратегії:

"Благодійність — це не акт доброї волі. Це інструмент трансформації майбутнього".

Плани фонду включають масштабування існуючих проєктів, нові формати співпраці з медичними закладами та активні інвестиції в післявоєнну відбудову.

Хто такий Андрій Матюха?

Андрій Матюха — український підприємець, благодійник і громадський діяч, який стоїть за десятками соціально значущих ініціатив в Україні. Він є президентом фонду, що має його ім’я, і вже давно послідовно підтримує системні зміни у сферах охорони здоровʼя, освіти, культури та молодіжного розвитку.

Його підхід до благодійності — це не про разову допомогу чи публічні жести. Це про сталі рішення, довгострокове мислення та проєкти, які мають ефект не на тиждень, а на роки. Основна мета, яку ставить перед собою Андрій Матюха, — зробити внесок у формування нового покоління українців, які зростають у здоровому, культурному й освіченому середовищі.

У своїй щоденній роботі він дотримується принципу відповідального бізнесу: підтримка має бути не лише фінансовою, а й стратегічною — від участі у формуванні ініціатив до оцінки їх ефективності. Такий підхід дозволяє не просто "закривати запити", а запускати повноцінні зміни в громадах.

Андрій Матюха також є публічною особою, яка активно виступає за розвиток партнерств між державою, громадянським суспільством і бізнесом. Саме тому його фонд часто працює в колаборації з іншими організаціями, обʼєднуючи зусилля заради спільної мети.