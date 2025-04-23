Андрей Матюха: системная благотворительность для будущего Украины

Пока страна проходит через серьёзные испытания, благотворительность превращается из акта доброй воли в стратегическую необходимость. Андрей Матюха — пример человека, который не просто реагирует на потребности, а действует на опережение. Его фонд объединяет инициативы в медицине, культуре и социальном партнёрстве, оставаясь при этом гибким и результативным, передает УНН.

Матюха Андрій Валерійович: партнёрство с Охматдетом

В апреле Национальная детская больница Охматдет получила современное хирургическое оборудование — систему Thompson — благодаря совместной работе фонда Андрея Матюхи и организации Good Donations. Это позволило существенно повысить качество экстренных операций в отделении хирургии.

Ключевая мотивация, по словам Андрея Матюхи, — обеспечить врачам лучшие условия для лечения детей:

"Мы хотим, чтобы украинские дети лечились не хуже, чем в лучших клиниках мира. И мы сделаем для этого всё возможное".

Партнёрская поддержка учреждения национального уровня — не разовая акция, а элемент долгосрочной стратегии фонда. По оценкам врачей, оборудование позволит улучшить более 300 операций в год.

Ключевые преимущества системы Thompson:

точная фиксация инструментов во время вмешательств;

улучшенная визуализация операционного поля;

снижение риска осложнений;

сокращение времени наркоза;

оптимизация логистики в операционной.

Фонд Андрея Матюхи: ORIGAMI как диалог с Европой

9 апреля фасад Музея истории Киева украсила инсталляция ORIGAMI for UKRAINE. Символические 5000 бумажных птиц стали частью не только культурного, но и благотворительного диалога. Собранные средства будут направлены на закупку оборудования для реабилитационного центра в столице.

Одним из ключевых партнёров выступил фонд Андрея Матюхи, поддержавший идею объединения символов, эмоций и реальной помощи. По словам самого Андрея:

"Время, когда страна борется за жизнь и свободу, — это момент, когда такие символы, как птицы оригами, приобретают огромное значение. Они не просто украшают — они говорят".

В создании инсталляции участвовали дети из Дворца молодёжи — это придало инициативе особую глубину и искренность. А культурный диалог между Киевом и Брюсселем стал основой для долгосрочного партнёрства.

Инсталляция "Птицы Надежды" при поддержке Андрия Матюхи — пример того, как фонд работает не только с оборудованием и цифрами, но и со смыслами.

Перспективы развития: долгосрочные планы фонда

Сегодня фонд Андрея Матюхи работает в четырёх ключевых направлениях:

поддержка детской медицины;

реализация культурных инициатив;

объединение усилий с другими фондами;

системная поддержка Украины в военное и послевоенное время.

Основатель фонда убеждён, что благотворительность должна быть не реакцией, а частью общенациональной стратегии:

"Благотворительность — это не акт доброй воли. Это инструмент трансформации будущего".

В планах фонда — масштабирование текущих проектов, новые форматы сотрудничества с медицинскими учреждениями и активные инвестиции в восстановление страны.

Кто такой Андрей Матюха?

Андрей Матюха — украинский предприниматель, меценат и общественный деятель, стоящий за десятками социально значимых инициатив в Украине. Он является президентом фонда, носящего его имя, и уже долгое время последовательно поддерживает системные изменения в сферах здравоохранения, образования, культуры и молодёжного развития.

Его подход к благотворительности — это не про разовую помощь или публичные жесты. Это про устойчивые решения, долгосрочное мышление и проекты, которые приносят эффект не на неделю, а на годы. Главная цель, которую ставит перед собой Андрей Матюха, — внести вклад в формирование нового поколения украинцев, растущих в здоровой, культурной и образованной среде.

В своей повседневной работе он придерживается принципа ответственного бизнеса: поддержка должна быть не только финансовой, но и стратегической — от участия в формировании инициатив до оценки их эффективности. Такой подход позволяет не просто "закрывать запросы", а запускать полноценные изменения в сообществах.

Андрей Матюха также является публичной фигурой, активно выступающей за развитие партнёрств между государством, гражданским обществом и бизнесом. Именно поэтому его фонд часто работает в коллаборации с другими организациями, объединяя усилия ради общей цели.