Анбандлінг "Нафтогазу" не вирішить існуючих проблем на ринку газу - Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Відокремлення діяльності з транспортування природного газу та його зберігання (закачування, відбору) не вирішить існуючих проблем на ринку газу. Про це повідомив на дев'ятому щорічному "Українському енергетичному форумі" головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
“Уряд хоче провести дезінтеграцію "Нафтогазу", забравши в нього ГТС та сховища. В уряді це називають анбандлінгом. При цьому деінтеграція не є вимогою Третього енергетичного пакету Європейського Союзу. Вимога анбандлінгу, яка є у Третьому енергопакеті, передбачає ізоляцію контрольних функцій, в тому числі від уряду. Я не розумію яким чином розділення "Нафтогазу" усуне монополію Фірташа на ринку. Адже функцію з транспортування газу так само контролюватиме інша компанія (Магістральні газопроводи України (МГУ), — ред),” — заявив він.
Вітренко наголосив на тому, що деінтеграцію “Нафтогазу” не треба плутати з анбандлінгом. При цьому він заявив, що компанія повністю готова до анбандлінгу.
Нагадаємо, у ЄС назвали пріоритетні реформи для України у енергетичній сфері. Серед яких і завершення анбандлінгу "Нафтогазу".
Як пояснив у коментарі УНН, Юрій Вітренко, анбандлінг – це відокремлення функцій транспортування газу. Тобто, передбачається, що в структурі "Нафтогазу" є оператор, який ізольований від прямого контролю з боку "Нафтогазу".
Наприклад, він має окрему незалежну наглядову раду, тощо, тобто загалом немає конфлікту інтересів.
Дезінтеграція ж "Нафтогазу" – це зовсім інше. Це передбачає, що видобування буде окремо, окремо буде транспортування, окремо буде зберігання, окремо буде торгівля газом, окремо постачання газу.