Анбандлинг "Нафтогаза" не решит существующих проблем на рынке газа - Витренко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Отделение деятельности по транспортировке природного газа и его хранения (закачка, отбор) не решит существующих проблем на рынке газа. Об этом сообщил на девятом ежегодном "Украинском энергетическом форуме" главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.
"Правительство хочет провести дезинтеграцию "Нафтогаза", забрав у него ГТС и хранилища. В правительстве это называют анбандлингом. При этом деинтеграция не является требованием Третьего энергетического пакета ЕС. Требование анбандлинга, которое есть у Третьем энергопакете, предусматривает изоляцию контрольных функций, в том числе от правительства. Я не понимаю каким образом разделение "Нафтогаза" устранит монополию Фирташа на рынке. Ведь функцию по транспортировке газа так же будет контролировать другая компания (Магистральные газопроводы Украины (МГУ), - ред)", - заявил он.
Вторник отметил, что деинтеграцию "Нафтогаза" не надо путать с анбандлингом. При этом он заявил, что компания полностью готова к анбандлингу.
Напомним, в ЕС назвали приоритетные реформы для Украины в энергетической сфере. Среди которых и завершения анбандлинга "Нафтогаза".
Как пояснил в комментарии УНН, Юрий Витренко, анбандлинг - это отделение функций транспортировки газа. То есть, предполагается, что в структуре "Нафтогаза" есть оператор, который изолирован от прямого контроля со стороны "Нафтогаза".
Например, он имеет отдельный независимый наблюдательный совет и т.д., то есть нет конфликта интересов.
Дезинтеграция же "Нафтогаза" - это совсем другое. Это предполагает, что добыча будет отдельно, отдельно будет транспортировка, отдельно будет хранение, отдельно будет торговля газом, отдельно поставка газа.