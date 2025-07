Аналітика ринку нерухомості України за перше півріччя 2025 року розкриває ключові тренди

23 липня традиційно на Business Club КБУ підіб’ють підсумки 1 півріччя 2025 року, подискутують щодо можливих векторів розвитку ринку нерухомості та об'єднають лідерів галузі для обговорення пропозицій, ініціатив, що сприятимуть майбутній відбудові України.

Частина 1 буде присвячена аналітиці українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року. Зокрема поговоримуть про:

загальну аналітику будівельного ринку (уточнюється);

Андрій Мокряков, Старший консультант Pro-Consulting

аналітику ринку житлової нерухомості за перше півріччя 2025 року;

Олена Унаньян, Директорка з розвитку ЛУН

огляд ринку офісної нерухомості Києва: що формувало сегмент у першому півріччі 2025;

Анастасія Качан, Старша консультантка з офісної нерухомості CBRE Ukraine

огляд ринку складської нерухомості Києва: що формувало сегмент у першому півріччі 2025;

Наталія Сокирко, Директор департаменту складської та логістичної нерухомості CBRE Ukraine

аналітику іпотечного ринку в першому півріччі 2025 року та нова Стратегія розвитку іпотечного кредитування;

Олена Дмітрієва, Перший заступник Голови Правління ГЛОБУС БАНКУ

огляд експорту та імпорту будівельних матеріалів за перше півріччя 2025 року;

Тетяна Горго, Керівник відділу постачання будівельних матеріалів компанії FTP

тренди ринку металопрокату в Україні, погляд крізь арматуру.

Роман Анзін, Генеральний директор Vartis

Про це та інше поговоримо під час Business Club КБУ.

❗Участь можлива для членів Ради директорів КБУ та спеціально запрошених гостей, за умови попередньої реєстрації за посиланням.

❗Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам. Кількість місць обмежена!

Детальніше про захід за посиланням.

