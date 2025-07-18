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Financial Times
Вашингтон пост

Аналітика ринку нерухомості України за перше півріччя 2025 року розкриває ключові тренди

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Вже за тиждень відбудеться Business Club КБУ, присвячений аналітиці українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року.

Аналітика ринку нерухомості України за перше півріччя 2025 року розкриває ключові тренди

23 липня традиційно на Business Club КБУ підіб’ють підсумки 1 півріччя 2025 року, подискутують щодо можливих векторів розвитку ринку нерухомості та об'єднають лідерів галузі для обговорення пропозицій, ініціатив, що сприятимуть майбутній відбудові України.

Дата: 23 липня 2025 року

Формат: офлайн (Київ)/онлайн (Zoom)

Частина 1 буде присвячена аналітиці  українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року. Зокрема поговоримуть про:

  • загальну аналітику будівельного ринку (уточнюється);

    Андрій Мокряков, Старший консультант Pro-Consulting

    • аналітику ринку житлової нерухомості за перше півріччя 2025 року;

      Олена Унаньян, Директорка з розвитку ЛУН

      • огляд ринку офісної нерухомості Києва: що формувало сегмент у першому півріччі 2025;

        Анастасія Качан, Старша консультантка з офісної нерухомості CBRE Ukraine

        • огляд ринку складської нерухомості Києва: що формувало сегмент у першому півріччі 2025;

          Наталія Сокирко, Директор департаменту складської та логістичної нерухомості CBRE Ukraine

          • аналітику іпотечного ринку в першому півріччі 2025 року та нова Стратегія розвитку іпотечного кредитування;

            Олена Дмітрієва, Перший заступник Голови Правління ГЛОБУС БАНКУ

            • огляд експорту та імпорту будівельних матеріалів за перше півріччя 2025 року;

              Тетяна Горго, Керівник відділу постачання будівельних матеріалів компанії FTP

              • тренди ринку металопрокату в Україні, погляд крізь арматуру.

                Роман Анзін, Генеральний директор Vartis

                Про це та інше поговоримо під час Business Club КБУ. 

                🗓️Дата: 23 липня 2025 року

                ✔️Початок: 13:00

                📢Формат: офлайн (Київ)/онлайн (Zoom)

                ❗Участь можлива для членів Ради директорів КБУ та спеціально запрошених гостей, за умови попередньої реєстрації за посиланням

                ❗Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам. Кількість місць обмежена!

                Детальніше про захід за посиланням

                Стратегічні бізнес-партнери КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S, NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS

                Інформаційні партнери: ProfBuild, Build Portal, Property Times, РБК-Україна, Український погляд, Українські Національні Новини, СтройОбзор, NewsWeek, Marketer, Портал Budynok.com.ua, Economist.com.ua, Founder.

                Лілія Подоляк

                Лілія Подоляк

                Новини Бізнесу
                Україна
                Київ
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