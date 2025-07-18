Аналітика ринку нерухомості України за перше півріччя 2025 року розкриває ключові тренди
Київ • УНН
Вже за тиждень відбудеться Business Club КБУ, присвячений аналітиці українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року.
23 липня традиційно на Business Club КБУ підіб’ють підсумки 1 півріччя 2025 року, подискутують щодо можливих векторів розвитку ринку нерухомості та об'єднають лідерів галузі для обговорення пропозицій, ініціатив, що сприятимуть майбутній відбудові України.
Дата: 23 липня 2025 року
Формат: офлайн (Київ)/онлайн (Zoom)
Частина 1 буде присвячена аналітиці українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року. Зокрема поговоримуть про:
- загальну аналітику будівельного ринку (уточнюється);
Андрій Мокряков, Старший консультант Pro-Consulting
- аналітику ринку житлової нерухомості за перше півріччя 2025 року;
Олена Унаньян, Директорка з розвитку ЛУН
- огляд ринку офісної нерухомості Києва: що формувало сегмент у першому півріччі 2025;
Анастасія Качан, Старша консультантка з офісної нерухомості CBRE Ukraine
- огляд ринку складської нерухомості Києва: що формувало сегмент у першому півріччі 2025;
Наталія Сокирко, Директор департаменту складської та логістичної нерухомості CBRE Ukraine
- аналітику іпотечного ринку в першому півріччі 2025 року та нова Стратегія розвитку іпотечного кредитування;
Олена Дмітрієва, Перший заступник Голови Правління ГЛОБУС БАНКУ
- огляд експорту та імпорту будівельних матеріалів за перше півріччя 2025 року;
Тетяна Горго, Керівник відділу постачання будівельних матеріалів компанії FTP
- тренди ринку металопрокату в Україні, погляд крізь арматуру.
Роман Анзін, Генеральний директор Vartis
Про це та інше поговоримо під час Business Club КБУ.
🗓️Дата: 23 липня 2025 року
✔️Початок: 13:00
📢Формат: офлайн (Київ)/онлайн (Zoom)
❗Участь можлива для членів Ради директорів КБУ та спеціально запрошених гостей, за умови попередньої реєстрації за посиланням.
❗Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам. Кількість місць обмежена!
Детальніше про захід за посиланням.
Стратегічні бізнес-партнери КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S, NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS
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