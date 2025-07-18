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Financial Times
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Аналитика рынка недвижимости Украины за первое полугодие 2025 года раскрывает ключевые тренды

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Уже через неделю состоится Business Club КБУ, посвященный аналитике украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года.

Аналитика рынка недвижимости Украины за первое полугодие 2025 года раскрывает ключевые тренды

23 июля традиционно на Business Club КБУ будут подведены итоги 1 полугодия 2025 года, обсуждены возможные векторы развития рынка недвижимости и объединены лидеры отрасли для обсуждения предложений, инициатив, которые будут способствовать будущему восстановлению Украины.

Дата: 23 июля 2025 года

Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)

Часть 1 будет посвящена аналитике украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года. В частности, поговорим о:

  • общая аналитика строительного рынка (уточняется);

    Андрей Мокряков, Старший консультант Pro-Consulting

    • аналитика рынка жилой недвижимости за первое полугодие 2025 года;

      Елена Унаньян, Директор по развитию ЛУН

      • обзор рынка офисной недвижимости Киева: что формировало сегмент в первом полугодии 2025;

        Анастасия Качан, Старший консультант по офисной недвижимости CBRE Ukraine

        • обзор рынка складской недвижимости Киева: что формировало сегмент в первом полугодии 2025;

          Наталья Сокирко, Директор департамента складской и логистической недвижимости CBRE Ukraine

          • аналитика ипотечного рынка в первом полугодии 2025 года и новая Стратегия развития ипотечного кредитования;

            Елена Дмитриева, Первый заместитель Председателя Правления ГЛОБУС БАНКА

            • обзор экспорта и импорта строительных материалов за первое полугодие 2025 года;

              Татьяна Горго, Руководитель отдела поставок строительных материалов компании FTP

              • тренды рынка металлопроката в Украине, взгляд сквозь арматуру.

                Роман Анзин, Генеральный директор Vartis

                Об этом и другом поговорим во время Business Club КБУ.

                🗓️Дата: 23 июля 2025 года

                ✔️Начало: 13:00

                📢Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)

                ❗Участие возможно для членов Совета директоров КБУ и специально приглашенных гостей, при условии предварительной регистрации по ссылке.

                ❗Место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам. Количество мест ограничено!

                Подробнее о мероприятии по ссылке.

                Стратегические бизнес-партнеры КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S, NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS

                Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, Property Times, РБК-Украина, Украинский взгляд, Украинские Национальные Новости, СтройОбзор, NewsWeek, Marketer, Портал Budynok.com.ua, Economist.com.ua, Founder.

                Лилия Подоляк

                Лилия Подоляк

                Новости Бизнеса
                Украина
                Киев
                Tesla
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