Аналитика рынка недвижимости Украины за первое полугодие 2025 года раскрывает ключевые тренды
Киев • УНН
Уже через неделю состоится Business Club КБУ, посвященный аналитике украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года.
23 июля традиционно на Business Club КБУ будут подведены итоги 1 полугодия 2025 года, обсуждены возможные векторы развития рынка недвижимости и объединены лидеры отрасли для обсуждения предложений, инициатив, которые будут способствовать будущему восстановлению Украины.
Дата: 23 июля 2025 года
Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)
Часть 1 будет посвящена аналитике украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года. В частности, поговорим о:
- общая аналитика строительного рынка (уточняется);
Андрей Мокряков, Старший консультант Pro-Consulting
- аналитика рынка жилой недвижимости за первое полугодие 2025 года;
Елена Унаньян, Директор по развитию ЛУН
- обзор рынка офисной недвижимости Киева: что формировало сегмент в первом полугодии 2025;
Анастасия Качан, Старший консультант по офисной недвижимости CBRE Ukraine
- обзор рынка складской недвижимости Киева: что формировало сегмент в первом полугодии 2025;
Наталья Сокирко, Директор департамента складской и логистической недвижимости CBRE Ukraine
- аналитика ипотечного рынка в первом полугодии 2025 года и новая Стратегия развития ипотечного кредитования;
Елена Дмитриева, Первый заместитель Председателя Правления ГЛОБУС БАНКА
- обзор экспорта и импорта строительных материалов за первое полугодие 2025 года;
Татьяна Горго, Руководитель отдела поставок строительных материалов компании FTP
- тренды рынка металлопроката в Украине, взгляд сквозь арматуру.
Роман Анзин, Генеральный директор Vartis
Об этом и другом поговорим во время Business Club КБУ.
🗓️Дата: 23 июля 2025 года
✔️Начало: 13:00
📢Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)
❗Участие возможно для членов Совета директоров КБУ и специально приглашенных гостей, при условии предварительной регистрации по ссылке.
❗Место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам. Количество мест ограничено!
Подробнее о мероприятии по ссылке.
Стратегические бизнес-партнеры КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S, NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS
Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, Property Times, РБК-Украина, Украинский взгляд, Украинские Национальные Новости, СтройОбзор, NewsWeek, Marketer, Портал Budynok.com.ua, Economist.com.ua, Founder.