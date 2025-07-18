Аналитика рынка недвижимости Украины за первое полугодие 2025 года раскрывает ключевые тренды

23 июля традиционно на Business Club КБУ будут подведены итоги 1 полугодия 2025 года, обсуждены возможные векторы развития рынка недвижимости и объединены лидеры отрасли для обсуждения предложений, инициатив, которые будут способствовать будущему восстановлению Украины.

Дата: 23 июля 2025 года

Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)

Часть 1 будет посвящена аналитике украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года. В частности, поговорим о:

общая аналитика строительного рынка (уточняется);

Андрей Мокряков, Старший консультант Pro-Consulting

аналитика рынка жилой недвижимости за первое полугодие 2025 года;

Елена Унаньян, Директор по развитию ЛУН

обзор рынка офисной недвижимости Киева: что формировало сегмент в первом полугодии 2025;

Анастасия Качан, Старший консультант по офисной недвижимости CBRE Ukraine

обзор рынка складской недвижимости Киева: что формировало сегмент в первом полугодии 2025;

Наталья Сокирко, Директор департамента складской и логистической недвижимости CBRE Ukraine

аналитика ипотечного рынка в первом полугодии 2025 года и новая Стратегия развития ипотечного кредитования;

Елена Дмитриева, Первый заместитель Председателя Правления ГЛОБУС БАНКА

обзор экспорта и импорта строительных материалов за первое полугодие 2025 года;

Татьяна Горго, Руководитель отдела поставок строительных материалов компании FTP

тренды рынка металлопроката в Украине, взгляд сквозь арматуру.

Роман Анзин, Генеральный директор Vartis

Об этом и другом поговорим во время Business Club КБУ.

🗓️Дата: 23 июля 2025 года

✔️Начало: 13:00

📢Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)

❗Участие возможно для членов Совета директоров КБУ и специально приглашенных гостей, при условии предварительной регистрации по ссылке.

❗Место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам. Количество мест ограничено!

Подробнее о мероприятии по ссылке.

Стратегические бизнес-партнеры КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S, NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS

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