Аналітикиня: росія порушує міжнародне право в окупованих українських регіонах

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На запитання, чи впроваджує росія власні освітні програми на тимчасово окупованих територіях України, аналітикиня відповіла наступне:

“Стаття 43-тя Конвенції про закони та звичаї війни на суходолі та додаток до неї, яка говорить про те, що держава-окупант має дотримуватися законів, які діяли на території, окупованій до початку окупації. Це є принципом міжнародного унітарного права статус-кво анте беллум, тобто має залишатися ті самі закони, крім випадків, коли це абсолютно неможливо”, – сказала Анастасія Воробйова.

Вона зазначила, що зміна таких законів може відбуватися лише в обмеженій кількості випадків і стосуватися лише підтримки громадського порядку і безпеки. Це стосується і законів про освіту, і освітніх програм.

“Стаття 50-та Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка говорить про те, що держава-окупант повинна співпрацювати з державними та місцевими органами влади, сприяти належному функціонуванню закладів, відповідальних за піклування про дітей і їхню освіту”, – повідомила Воробйова.

Також у цій конвенції вказано про те, що діти, які залишилися без батьків, мають виховуватися людьми за можливості відповідно до їхнього походження, згідно зі звичайними нормами своєї держави.

Також вона згадала про поширення пропаганди російської пропаганди, особливо в шкільних підручниках.

“І дійсно, пропаганда війни є невід’ємною частиною російського світу. У російських підручниках дуже явно культивується ідея про необхідність служіння вітчизні, а саме служба в російській армії”, – сказала Анастасія Воробйова.

Вона додала, що мобілізація цивільного населення окупованих територій до збройних сил держави-окупанта є воєнним злочином згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях планують поширювати нові підручники з так званої “новітньої історії”.

Зазначається, що кампанії із заміщення книжкового фонду на ТОТ триває. "росіяни системно винищують українську літературу та намагаються її замінити своїми книгами".