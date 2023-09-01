Аналитик: россия нарушает международное право в оккупированных украинских регионах

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На вопрос, внедряет ли россия собственные образовательные программы на временно оккупированных территориях Украины, аналитик ответила следующее:

“Статья 43-я Конвенции о законах и обычаях войны на суше и приложение к ней, которая говорит о том, что государство-оккупант должно соблюдать законы, действовавшие на территории, оккупированной до начала оккупации. Это является принципом международного унитарного права статус-кво анте беллум, то есть должны оставаться те же законы, кроме случаев, когда это абсолютно невозможно”, – сказала Анастасия Воробьева.

Она отметила, что изменение таких законов может происходить лишь в ограниченном количестве случаев и касаться лишь поддержания общественного порядка и безопасности. Это касается и законов об образовании, и образовательных программ.

“Статья 50-та Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая говорит о том, что государство-оккупант должно сотрудничать с государственными и местными органами власти, способствовать надлежащему функционированию учреждений, ответственных за заботу о детях и их образование”, – сообщила Воробьева.

Также в этой конвенции указано о том, что дети, оставшиеся без родителей, должны воспитываться людьми по возможности в соответствии с их происхождением, согласно обычным нормам своего государства.

Также она упомянула о распространении российской пропаганды, особенно в школьных учебниках.

“И действительно, пропаганда войны является неотъемлемой частью российского мира. В российских учебниках очень явно культивируется идея о необходимости служения отечеству, а именно служба в российской армии”, – сказала Анастасия Воробьева.

Она добавила, что мобилизация гражданского населения оккупированных территорий в вооруженные силы государства-оккупанта является военным преступлением согласно Римского устава Международного уголовного суда.

Напомним

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях планируют распространять новые учебники по так называемой “новейшей истории”.

Отмечается, что кампании по замещению книжного фонда на ВОТ продолжается. "россияне системно истребляют украинскую литературу и пытаются ее заменить своими книгами".