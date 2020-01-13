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Аналітики назвали країну з найбільшим алкогольним ринком в Європі

Аналітики назвали країну з найбільшим алкогольним ринком в Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Ринок алкогольних напоїв в Європі є одним з найбільших в світі, передає УНН з посиланням на дані статистичного порталу Statista.

“У 2018 році вартість ринку алкогольних напоїв Західної Європи склала близько 332 млрд євро, а вартість східноєвропейського ринку — 92 млрд євро”, — йдеться в повідомленні.

Найбільшим ринком алкогольних напоїв в Європі є Німеччина. Так, в 2015 році обсяг продажів алкогольних напоїв в країні склав близько 18,7 млрд євро.

На другому місці — Франція — з показником в 12,6 млрд євро.

“Велика Британія і Італія є третім і четвертим за величиною ринками в Європі, обсяг продажів яких становить 5,7 млрд євро і 4,9 млрд євро відповідно”, — йдеться в повідомленні.

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Найпопулярнішим алкогольним напоєм в Європі є пиво, яке займає 37% ринку за величиною продажу продукту.

“У 2015 році сукупна вартість продажів пива в Великій Британії, Німеччині, Франції, Іспанії, Італії та Нідерландах перевищила 19,2 млрд євро”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що споживання тільки крафтового пива в 2016 році досягло майже 1,4 млрд літрів.

Статистичний портал також опублікував перелік найбільш питущих європейських країн. За даними експертів, перше місце в списку займає Молдова, де в 2015 році споживання алкоголю на душу населення склало 17,4 л.

Друге і третє місце в списку займає Білорусь і Литва, з показником 17,1 л. і 16,2 л. відповідно.

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“Щодо низьким є показник споживання алкоголю в Туреччині (2,4 л.), Македонії (5,7 л.) І Італії (6,1 л.).

Як писав УНН, в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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