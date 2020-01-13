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Аналитики назвали страну с крупнейшим алкогольным рынком в Европе

Аналитики назвали страну с крупнейшим алкогольным рынком в Европе

Киев  •  УНН

 • 7824 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Рынок алкогольных напитков в Европе является одним из крупнейших в мире, передает УНН со ссылкой на данные статистического портала Statista.

“В 2018 году стоимость рынка алкогольных напитков Западной Европы составила около 332 млрд евро, а стоимость восточноевропейского рынка — 92 млрд евро”, — говорится в сообщении.

Крупнейшим рынком алкогольных напитков в Европе является Германия. Так, в 2015 году объем продаж алкогольных напитков в стране составил около 18,7 млрд евро.

На втором месте — Франция — с показателем в 12,6 млрд евро.

“Великобритания и Италия являются третьим и четвертым по величине рынками в Европе, объем продаж которых составляет 5,7 млрд евро и 4,9 млрд евро соответственно”, — говорится в сообщении.

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Самым популярным алкогольным напитком в Европе является пиво, которое занимает 37% рынка по величине продажи продукта.

“В 2015 году совокупная стоимость продаж пива в Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии и Нидерландах превысила 19,2 млрд евро”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что потребление только крафтового пива в 2016 году достигло почти 1,4 млрд литров.

Статистический портал также опубликовал перечень самых пьющих европейских стран. По данным экспертов, первое место в списке занимает Молдова, где в 2015 году потребление алкоголя на душу населения составило 17,4 л.

Второе и третье место в списке занимает Беларусь и Литва, с показателем 17,1 л. и 16,2 л. соответственно.

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“Относительно низким является показатель потребления алкоголя в Турции (2,4 л.), Македонии (5,7 л.) и Италии (6,1 л.).

Как писал УНН, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся такие ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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