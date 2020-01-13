Аналитики назвали страну с крупнейшим алкогольным рынком в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Рынок алкогольных напитков в Европе является одним из крупнейших в мире, передает УНН со ссылкой на данные статистического портала Statista.
“В 2018 году стоимость рынка алкогольных напитков Западной Европы составила около 332 млрд евро, а стоимость восточноевропейского рынка — 92 млрд евро”, — говорится в сообщении.
Крупнейшим рынком алкогольных напитков в Европе является Германия. Так, в 2015 году объем продаж алкогольных напитков в стране составил около 18,7 млрд евро.
На втором месте — Франция — с показателем в 12,6 млрд евро.
“Великобритания и Италия являются третьим и четвертым по величине рынками в Европе, объем продаж которых составляет 5,7 млрд евро и 4,9 млрд евро соответственно”, — говорится в сообщении.
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Самым популярным алкогольным напитком в Европе является пиво, которое занимает 37% рынка по величине продажи продукта.
“В 2015 году совокупная стоимость продаж пива в Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии и Нидерландах превысила 19,2 млрд евро”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что потребление только крафтового пива в 2016 году достигло почти 1,4 млрд литров.
Статистический портал также опубликовал перечень самых пьющих европейских стран. По данным экспертов, первое место в списке занимает Молдова, где в 2015 году потребление алкоголя на душу населения составило 17,4 л.
Второе и третье место в списке занимает Беларусь и Литва, с показателем 17,1 л. и 16,2 л. соответственно.
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“Относительно низким является показатель потребления алкоголя в Турции (2,4 л.), Македонии (5,7 л.) и Италии (6,1 л.).
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