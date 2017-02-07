Amnesty повідомила про тисячі страчених у в'язниці під Дамаском

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 49690 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 123659 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 130194 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 111807 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 125643 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 82233 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 90937 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97800 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89065 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 214792 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2.2м/с
31%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 31058 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 34347 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 12755 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 12115 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 34210 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 130232 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 214813 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 366144 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 301591 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 410179 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 5752 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 28618 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 25778 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 111792 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31152 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Amnesty повідомила про тисячі страчених у в'язниці під Дамаском

Київ • УНН

 • 4871 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила результати розслідування страт і тортур у сирійській військовій в’язниці під Дамаском, передає УНН з посиланням на ВВС.

Amnesty повідомила про тисячі страчених у в'язниці під Дамаском

За підрахунками правозахисників з вересня 2011 по грудень 2015 року поза судом було страчено від 5 000 до 13 000 ув’язнених в’язниці Саєдная. Такі висновки були зроблені на підставі свідчень колишніх співробітників адміністрації в’язниці та свідчень колишніх в’язнів.

“Важко собі уявити, щоб така масштабна і систематична діяльність не була санкціонована вищими посадовими особами уряду Сирії”, — підкреслюють автори доповіді.

“З грудня по грудень 2015 2016 року Amnesty International вивчала характер, регламент і масштаб порушень, вчинених у військовій в’язниці Саєдная. Під час свого дослідження організація взяла інтерв’ю у 31 особи, які були в’язнями в Саєдная, чотирьох співробітників в’язниці або охоронців, які раніше працювали в Саєдная, трьох колишніх сирійських суддів, трьох лікарів, які працювали у військовому шпиталіі Тішрін, чотирьох сирійських адвокатів, 17 міжнародних і сирійських експертів з питання утримання під вартою в Сирії та 22 членів сімей колишніх і нинішніх ув’язнених в Саєдная”, — йдеться в доповіді.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,451.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,604.97