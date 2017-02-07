Amnesty повідомила про тисячі страчених у в'язниці під Дамаском
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила результати розслідування страт і тортур у сирійській військовій в’язниці під Дамаском, передає УНН з посиланням на ВВС.
За підрахунками правозахисників з вересня 2011 по грудень 2015 року поза судом було страчено від 5 000 до 13 000 ув’язнених в’язниці Саєдная. Такі висновки були зроблені на підставі свідчень колишніх співробітників адміністрації в’язниці та свідчень колишніх в’язнів.
“Важко собі уявити, щоб така масштабна і систематична діяльність не була санкціонована вищими посадовими особами уряду Сирії”, — підкреслюють автори доповіді.
“З грудня по грудень 2015 2016 року Amnesty International вивчала характер, регламент і масштаб порушень, вчинених у військовій в’язниці Саєдная. Під час свого дослідження організація взяла інтерв’ю у 31 особи, які були в’язнями в Саєдная, чотирьох співробітників в’язниці або охоронців, які раніше працювали в Саєдная, трьох колишніх сирійських суддів, трьох лікарів, які працювали у військовому шпиталіі Тішрін, чотирьох сирійських адвокатів, 17 міжнародних і сирійських експертів з питання утримання під вартою в Сирії та 22 членів сімей колишніх і нинішніх ув’язнених в Саєдная”, — йдеться в доповіді.