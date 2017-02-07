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Amnesty сообщила о тысячах казненных в тюрьме под Дамаском

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала результаты расследования казней и пыток в сирийской военной тюрьме под Дамаском, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Amnesty сообщила о тысячах казненных в тюрьме под Дамаском

По подсчетам правозащитников с сентября 2011 по декабрь 2015 вне суда были казнены от 5000 до 13000 заключенных тюрьмы Саедная. Такие выводы были сделаны на основании показаний бывших сотрудников администрации тюрьмы и свидетельств бывших узников.

"Трудно себе представить, чтобы такая масштабная и систематическая деятельность не была санкционирована высшими должностными лицами правительства Сирии", - подчеркивают авторы доклада.

"С декабря по декабрь 2015-2016 года Amnesty International изучала характер, регламент и масштаб нарушений, совершенных в военной тюрьме Саедная. Во время своего исследования организация взяла интервью у 31 человек, которые были узниками в Саедная, четырех сотрудников тюрьмы или охранников, которые ранее работали в Саедная, трех бывших сирийских судей, трех врачей, которые работали в военном госпитале Тишрин, четырех сирийских адвокатов, 17 международных и сирийских экспертов по вопросу содержания под стражей в Сирии и 22 членов семей бывших и нынешних заключенных в Саеднаяе", - говорится в докладе.

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