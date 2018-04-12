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Amnesty International: 15 країн вдавалися до страт через наркотики

Amnesty International: 15 країн вдавалися до страт через наркотики

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У 15 країнах виносилися або виконувалися смертні вироки у справах, пов'язаних з наркотиками. Про це йдеться в звіті Amnesty International за 2017 рік, передає УНН.

"У 2017 році як і раніше спостерігалися тенденції, які викликають тривогу, в застосуванні смертної кари. Так, в 15 країнах виносилися або виконувалися смертні вироки у справах, пов'язаних з наркотиками, що було порушенням норм міжнародного права", - заявили в організації.

За даними правозахисників, у 2017 році в країнах Близького Сходу і Північної Африки було зафіксовано найбільшу кількість страт за злочини, пов'язані з наркотиками, а в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні більшість країн продовжили застосовувати смертну кару за цей вид злочинів (10 з 16).

Amnesty International зафіксувала страти за злочини, пов'язані з наркотиками, в чотирьох країнах - Китаї (де ці дані є державною таємницею), Ірані, Саудівській Аравії та Сінгапурі. Через секретність, в якій приводяться у виконання смертні вироки в Малайзії і В'єтнамі, було неможливо визначити, чи проводилися там страти за злочини, пов'язані з наркотиками. У 2017 році в Сінгапурі було повішено вісім осіб - удвічі більше, ніж в 2016 році, і всі за злочини, пов'язані з наркотиками. У Саудівській Аравії спостерігалася схожа тенденція, де кількість обезголовлювання за злочини, пов'язані з наркотиками, зросла з 16% від усіх страт у 2016 році до 40% в 2017-му, заявили в організації.

При цьому зазначено, що в країнах, які виступають за збереження цього покарання, все ж були зроблені важливі заходи до скорочення застосування смертної кари.

"В Ірані зафіксовано скорочення кількості страт на 11%, а страт за злочини, пов'язані з наркотиками, - на 40%. Крім того, в країні був підвищений поріг мінімального обсягу незаконних наркотичних засобів, за поширення якого може призначатися смертна кара. У Малайзії суди отримали право на свій розсуд призначати покарання у справах, пов'язаних з наркотиками", - відзначили правозахисники.

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Уряди в 2017 році, як зазначається, також порушували й інші заборони. Зокрема, щонайменше п'ять осіб в Ірані були страчені за злочини, скоєні ними у віці до 18 років, і як мінімум ще 80 таких ув'язнених очікують виконання своїх смертних вироків. Людей з психічними чи розумовими розладами стратили або вони очікували виконання своїх смертних вироків в Японії, на Мальдівах, в Пакистані, Сінгапурі та США.

Незважаючи на те, що загальна кількість країн, де проводяться кари, залишилася такою же, Бахрейн, Йорданія, Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати відновили проведення страт після перерви. У Єгипті в порівнянні з 2016 роком кількість зафіксованих смертних вироків збільшилась майже на 70%.

При цьому зазначено, що останньою країною в Європі і Центральній Азії, яка продовжує виносити і приводити у виконання смертні вироки, залишається Білорусь.

"Білоруська влада не продемонструвала жодного наміру відмовитися від застосування смертної кари або пом'якшити практику таємного виконання смертних вироків у виконання, що використовується в країні. У минулому році в країні були страчені двоє людей (в 2016-му - чотири) і були винесені чотири смертних вироки", - повідомили в Amnesty International.

В цілому ж кількість зафіксованих в світі страт і смертних вироків знизилася після рекордно високих показників останніх років.

"У 2017 році Amnesty International зафіксувала як мінімум 993 кари в 23 країнах, що на 4% менше, ніж в 2016 (1 032 страт) і на 39% менше, ніж в 2015-му (коли організація повідомила про проведення 1 634 страт, рекордної кількості з 1989 року). Що дає більше приводів для оптимізму, так це скорочення до 2 591 винесених в 2017 році смертних вироків, що значно менше від рекордних 3 117 вироків, зафіксованих в 2016 році", - відзначили правозахисники.

В Amnesty International зазначили, що як мінімум 21 919 осіб у всьому світі чекають виконання своїх смертних вироків, і вони будуть продовжувати боротися за призначення їм більш гуманного покарання. "Хоча в минулому році і була ухвалена низка позитивних заходів, ефект від них стане повністю очевидний лише в найближчі місяці і роки", - резюмували правозахисники.

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