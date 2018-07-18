АМКУ зробив заяву щодо ситуації із "Дніпроазотом"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. АТ “Дніпроазот” може підвищити ціну на рідкий хлор, якщо вважає це обґрунтованим. Про це повідомляється на сайті Антимонопольного комітету України, передає УНН.
“Ціни на хлор рідкий є вільними цінами, які самостійно встановлюються суб’єктом господарювання і на які відсутнє державне регулювання. Отже, якщо АТ „Дніпроазот“ впевнене в обґрунтованості підвищення ціни на власну продукцію — жоден чинний нормативно-правовий акт не забороняє такі дії”, — відповіли в АМКУ на звернення “Дніпразоту”.
Напередодні підприємство заявило, що готове відновити виробництво рідкого хлору і просило АМКУ узгодити збільшення ціни на цю продукцію.
При цьому в Антимонопольному комітеті повідомили, що можуть оштрафувати “Дніпроазот” за відмову реалізовувати рідкий хлор. У комітеті додали, що відповідно до своїх повноважень і завдань, визначених законодавством, АМКУ не є ціновим регулятором, не встановлює і не надає висновки про економічну обґрунтованість цін на товари.
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“Часткова або повна відмова суб’єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, від реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації визнається зловживанням монопольним становищем... Це порушення тягне накладення штрафу до 10% доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф”, — йдеться в повідомленні.
В АМКУ також заявили, що 19 липня розглянуть заяву “Дніпроазоту” про надання висновків щодо кваліфікації його дій.
Нагадаємо, 15 червня АТ “Дніпроазот” припинило свою діяльність. Підприємство було виробником і постачальником рідкого хлору і соляної кислоти, які необхідні для очищення води.
Як повідомляв УНН, у “Київводоканалу” запас хлору залишився лише на 1 місяць.