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АМКУ сделал заявление по ситуации с "Днепроазотом"

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КИЕВ. 18 июля. УНН. АО “Днепроазот” может повысить цену на жидкий хлор, если считает это обоснованным. Об этом сообщается на сайте Антимонопольного комитета Украины, передает УНН.

“Цены на жидкий хлор являются свободными ценами, которые самостоятельно устанавливаются субъектом хозяйствования и на которые отсутствует государственное регулирование. Итак, если АО „Днепроазот“ уверено в обоснованности повышения цены на свою продукцию — ни один действующий нормативно-правовой акт не запрещает такие действия”, — ответили в АМКУ на обращение “Днепразота”.

Накануне предприятие заявило, что готово возобновить производство жидкого хлора и просило АМКУ согласовать увеличение цены на эту продукцию.

При этом в Антимонопольном комитете сообщили, что могут оштрафовать “Днепроазот” за отказ реализовывать жидкий хлор. В комитете добавили, что в соответствии со своими полномочиями и задачами, определенными законодательством, АМКУ не является ценовым регулятором, не устанавливает и не предоставляет выводы об экономической обоснованности цен на товары.

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“Частичный или полный отказ предприятия, занимающего монопольное (доминирующее) положение на рынке, от реализации товара при отсутствии альтернативных источников реализации признается злоупотреблением монопольным положением... Это нарушение влечет за собой наложение штрафа до 10% дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф”, - говорится в сообщении.

В АМКУ также заявили, что 19 июля рассмотрят заявление “Днепроазота” о предоставлении выводов относительно квалификации его действий.

Напомним, 15 июня АО “Днепроазот” прекратило свою деятельность. Предприятие было производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очистки воды.

Как сообщал УНН, у “Киевводоканала” запас хлора остался только на 1 месяц.

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