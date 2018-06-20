АМКУ взявся досліджувати ринок соняшникової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Антимонопольний комітет України приступив до економіко-правового аналізу бутильованої соняшникової олії. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі АМКУ.
У рамках дослідження ринку Комітет скерував низку вимог про надання інформації до учасників ринку.
“Станом на 15.06.2018 Комітетом проводиться економіко-правовий аналіз частково отриманої від учасників ринку інформації, за результатами якої буде зроблено відповідний висновок щодо наявності/відсутності порушень законодавства про захист економічної конкуренції на ринку олії соняшникової рафінованої бутильованої та повідомлено громадськість”, — деталізували в АМКУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна обігнала Німеччину за вартістю соняшникової олії
Нагадаємо, експерти закликали АМКУ розібратися, чому в Україні продають соняшникову олію дорожче, ніж за кордоном.
"Починаючи із квітня цього року світовий ринок цього продукту показує незначне, але падіння, десь 10-15 доларів на тонні. Поряд з цим в Україні вартість соняшникової олії з того ж самого квітня зростає. Лише з початку червня в українських магазинах вартість продукту зросла десь на 40 копійок на літрі.
Це не критично, але коли це відбувається не перший місяць, а протягом останніх трьох, можна говорити про певну закономірність і сформовану тенденцію. Саме це питання має дослідити АМКУ“, — наголосив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Раніше УНН повідомляв, що найбільший виробник соняшникової олії “Кернел” належить народному депутату, члену Податкового комітету ВР України Віталію Хомутинніку.
Верховна Рада скасувала відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку для виробників, які самостійно поставляють ці культури за кордон. Фермери впевнені, що ініціатива належить В.Хомутинніку, який хоче збільшити прибутковість “Кернел”, який нині перебуває у скрутному фінансовому становищі.