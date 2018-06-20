АМКУ взялся исследовать рынок подсолнечного масла

В рамках исследования рынка Комитет направил ряд требований о предоставлении информации участникам рынка.

“По состоянию на 15.06.2018 Комитетом проводится экономико-правовой анализ частично полученной от участников рынка информации, по результатам которой будет сделано соответствующее заключение о наличии/отсутствии нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на рынке масла подсолнечного рафинированного бутилированного и поинформировано общественность”, — детализировали в АМКУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина обогнала Германию по стоимости подсолнечного масла

Напомним, эксперты призвали АМКУ разобраться, почему в Украине продают подсолнечное масло дороже, чем за рубежом.

“Начиная с апреля этого года мировой рынок этого продукта показывает незначительное, но падение, где-то 10-15 долларов на тонне. Наряду с этим в Украине стоимость подсолнечного масла из того же апреля растет. Только с начала июня в украинских магазинах стоимость продукта выросла где-то на 40 копеек на литре.

Это не критично, но когда это происходит не первый месяц, а в течение последних трех, можно говорить об определенной закономерности и сложившейся тенденции. Именно этот вопрос должен исследовать АМКУ”, — отметил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Ранее УНН сообщал, что крупнейший производитель подсолнечного масла “Кернел” принадлежит народному депутату, члену Налогового комитета ВР Украины Виталию Хомутыннику.

Верховная Рада отменила возмещение НДС при экспорте сои и рапса для производителей, которые самостоятельно поставляют эти культуры за границу. Фермеры уверены, что инициатива принадлежит Хомутыннику, который хочет увеличить доходность “Кернел”, который сейчас находится в трудном финансовом положении.