АМКУ повинен ефективніше боротися з монополіями - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Антимонопольний комітет України повинен більш ефективно боротися з монополіями. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час звіту уряду за 2017 рік у Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики, передає УНН.
"Антимонопольний комітет – незалежна структура. Я ціную їхню незалежність і поважаю. Але хочу сказати, що роль АМКУ в боротьбі з монополіями, які теж стримують економічний ріст, має бути більш ефективною", - наголосив він.
Також, на думку Прем’єра, керівник Антимонопольного комітету має бути наділений додатковими повноваженнями.
"А то там такі механізми закладені – такої колективної безвідповідальності. Коли керівник нічого не може змінити, а там "трійки" засідають і приймають будь-які рішення, за які не несуть відповідальності", - додав він.
Як повідомляв УНН, Антимонопольний комітет України приступив до економіко-правового аналізу бутильованої соняшникової олії.