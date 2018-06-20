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АМКУ должен более эффективно бороться с монополиями - Гройсман

АМКУ должен более эффективно бороться с монополиями - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 10689 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Антимонопольный комитет Украины должен более эффективно бороться с монополиями. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время отчета правительства за 2017 в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, передает УНН.

"Антимонопольный комитет - независимая структура. Я ценю их независимость и уважаю. Но хочу сказать, что роль АМКУ в борьбе с монополиями, которые тоже сдерживают экономический рост, должна быть более эффективной", - подчеркнул он.

Также, по мнению Премьера, руководитель Антимонопольного комитета должен быть наделен дополнительными полномочиями.

"А то там такие механизмы заложены - такой коллективной безответственности. Когда руководитель ничего не может изменить, а там "тройки" заседают и принимают любые решения, за которые не несут ответственности", - добавил он.

Как сообщал УНН, Антимонопольный комитет Украины приступил к экономико-правовому анализу бутилированного подсолнечного масла.

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