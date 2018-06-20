АМКУ должен более эффективно бороться с монополиями - Гройсман

"Антимонопольный комитет - независимая структура. Я ценю их независимость и уважаю. Но хочу сказать, что роль АМКУ в борьбе с монополиями, которые тоже сдерживают экономический рост, должна быть более эффективной", - подчеркнул он.



Также, по мнению Премьера, руководитель Антимонопольного комитета должен быть наделен дополнительными полномочиями.



"А то там такие механизмы заложены - такой коллективной безответственности. Когда руководитель ничего не может изменить, а там "тройки" заседают и принимают любые решения, за которые не несут ответственности", - добавил он.



Как сообщал УНН, Антимонопольный комитет Украины приступил к экономико-правовому анализу бутилированного подсолнечного масла.