Американця посадили у в'язницю за вбивство ведмедів

Інцидент стався на Алясці. Реннер чоловік разом зі своїм 18-річним сином каталися на лижах, і побачили, що сплять у барлозі ведмеді. Американці вбили дорослого ведмедя і маленьких ведмежат.

Через кілька днів Реннер і його син повернулися до ведмежої барлоги, щоб приховати сліди злочину. Але їх дії зафіксувала камера відеоспостереження, встановлена раніше Лісовою службою США.

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За вбивство ведмедів Реннер старший був засуджений до трьох місяців в'язниці, Реннера молодшого засудили до позбавлення волі умовно. На який термін - не згадується.

Також, Реннер старший заплатить штраф в розмірі 9 тис. дол., позбудеться свого човна, вантажівки, вогнепальної зброї і браконьєрських приладдя. Більш того, він буде позбавлений права "виходити на полювання" на протязі наступних 10 років. Син Реннера позбавлений права полювати на 2 роки.

Нагадаємо, в США кілька відомств залучили до розслідування смерті єнота.



