Американця посадили у в'язницю за вбивство ведмедів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. 41-річний Ендрю Реннер був засуджений до трьох місяців в'язниці за вбивство ведмедів. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Інцидент стався на Алясці. Реннер чоловік разом зі своїм 18-річним сином каталися на лижах, і побачили, що сплять у барлозі ведмеді. Американці вбили дорослого ведмедя і маленьких ведмежат.
Через кілька днів Реннер і його син повернулися до ведмежої барлоги, щоб приховати сліди злочину. Але їх дії зафіксувала камера відеоспостереження, встановлена раніше Лісовою службою США.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США лев вибрався із загороди і вбив людину
За вбивство ведмедів Реннер старший був засуджений до трьох місяців в'язниці, Реннера молодшого засудили до позбавлення волі умовно. На який термін - не згадується.
Також, Реннер старший заплатить штраф в розмірі 9 тис. дол., позбудеться свого човна, вантажівки, вогнепальної зброї і браконьєрських приладдя. Більш того, він буде позбавлений права "виходити на полювання" на протязі наступних 10 років. Син Реннера позбавлений права полювати на 2 роки.
Нагадаємо, в США кілька відомств залучили до розслідування смерті єнота.