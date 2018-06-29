Американо-японські військові навчання будуть проводитися без змін

“Ми маємо намір зміцнювати наші сили стримування”, — заявив у зв’язку з цим очільник оборонного відомства Японії Іцунорі Онодера. Глава Пентагону також підкреслив, що США мають намір повністю виконувати свої зобов’язання по обороні Японії, включаючи острови Сенкаку та Дяоюйдао в Східно-Китайському морі, на які претендує Пекін.

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Візитом до Японії Меттіс завершив своє турне по Східній Азії, у ході якого він відвідав Китай і Південну Корею. Напередодні в Сеулі міністр заявив, що США, незважаючи на розвиток діалогу з КНДР, збережуть свою військову присутність у Південній Кореї. Там розміщені 28,5 тис. американських солдатів і офіцерів.

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Нагадаємо, міністр оборони Японії Іцунорі Онодера на прес-конференції після переговорів зі своїм американським колегою заявив, що США та Японія добиватимуться від КНДР ліквідації усіх видів зброї масового знищення та балістичних ракет усіх типів.