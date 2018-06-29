Американо-японские военные учения будут проводиться без изменений

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 11665 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100349 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 115741 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136400 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 142721 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 180411 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156376 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142993 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130650 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 190734 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Актуальное
Американо-японские военные учения будут проводиться без изменений

Американо-японские военные учения будут проводиться без изменений

Киев  •  УНН

 • 10285 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Министры обороны Японии и США на пресс-конференции отметили, что военные учения двух стран будут проводиться без изменений, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы намерены укреплять наши силы сдерживания”, — заявил в связи с этим глава оборонного ведомства Японии Ицунори Онодэра. Глава Пентагона также подчеркнул, что США намерены полностью выполнять свои обязательства по обороне Японии, включая острова Сенкаку и Дяоюйдао в Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин.

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Визитом в Японию Мэттис завершил свое турне по Восточной Азии, в ходе которого он посетил Китай и Южную Корею. Накануне в Сеуле министр заявил, что США, несмотря на развитие диалога с КНДР, сохранят свое военное присутствие в Южной Корее. Там размещены 28,5 тыс. американских солдат и офицеров.

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Напомним, министр обороны Японии Ицунори Онодэра на пресс-конференции после переговоров со своим американским коллегой заявил, что США и Япония будут добиваться от КНДР ликвидации всех видов оружия массового уничтожения и баллистических ракет всех типов.

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