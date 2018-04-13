Американець витратить лотерейний виграш на покупку будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сорокарічний житель американського штату Делавер виграв 83 тис. дол. в лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Щасливчик придбав лотерейний квиток 2 квітня поточного року. У той день він відзначав народження дочки.
"Я дізнався про перемогу, коли вийшов з другом за кавою. Поруч з кав'ярнею перебувала точка продажу лотерей. Я попросив касира просканувати мій лотерейний квиток. Виявилося, що мій виграш становить 83 тис. дол", - розповів він.
Американець планує інвестувати грошовий приз в покупку будинку.
"Ці гроші дуже прискорили здійснення нашої маленької мрії. В іншому випадку, щоб купити будинок, потрібно було б працювати ще кілька років", - пояснив переможець.
Нагадаємо, в січні цього року мільйонером лотереї "Лото-Забава" став 40-річний водій з Києва Руслан Ходарченко. Він розповів, що лотерейний квиток він купив через брак грошей на життя. Тепер новоспечений мільйонер планує витратити виграні гроші на вищу освіту дочки.