Американец потратит лотерейный выигрыш на покупку дома

Счастливчик приобрел лотерейный билет 2 апреля текущего года. В тот день он отмечал рождение дочери.

"Я узнал о победе, когда вышел с другом за кофе. Рядом с кофейней находилась точка продажи лотерей. Я попросил кассира просканировать мой лотерейный билет. Оказалось, что мой выигрыш составляет 83 тыс. долл", - рассказал он.

Американец планирует инвестировать денежный приз в покупку дома.

"Эти деньги очень ускорили осуществление нашей маленькой мечты. В противном случае, чтобы купить дом, нужно было бы работать еще несколько лет", - объяснил победитель.

Напомним, в январе этого года миллионером лотереи “Лото-Забава” стал 40-летний водитель из Киева Руслан Ходарченко. Он рассказал, что лотерейный билет он купил из-за нехватки денег на жизнь. Теперь новоиспеченный миллионер планирует потратить выигранные деньги на высшее образование дочери.