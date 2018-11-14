Американець виграв 1 млн дол. у лотерею завдяки "особливим" числам

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Житель американського штату Північна Кароліна виграв 1 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на WFMY News2.com.

Ім'я щасливчика - Бенджамін Сінклер. Він проживає в місті Вінстон-Сейлем.

Американець зізнався, що йшов до лотерейного виграшу 5 років.

"Протягом 5 років я використовував одні й ті ж цифри, заповнюючи лотерейні квитки. Ці цифри -08-12-13-19-27, вони особливі для мене", - розповів переможець, не пояснивши, в чому особливість цифрової комбінації.

Також повідомляється, що американець вирішив здобути одноразову виплату грошового призу. З урахуванням вирахування податків, його виграш становив близько 705 тис. дол.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про ювілейного, 300-го мільйонера лотереї "Лото-Забава" - Катерину Білодід із Запоріжжя. Свій виграш в 1 млн грн Катерина пов'язує з внутрішнім передчуттям.

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