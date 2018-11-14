Американец выиграл 1 млн долл. в лотерею благодаря "особенным" числам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Житель американского штата Северная Каролина выиграл 1 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на WFMY News2.com.
Имя счастливчика - Бенджамин Синклер. Он проживает в городе Уинстон-Сейлем.
Американец признался, что шел к лотерейному выигрышу 5 лет.
"В течении 5 лет я использовал одни и те же цифры, заполняя лотерейные билеты. Эти цифры -08-12-13-19-27, они особенные для меня", - рассказал победитель, не объяснив, в чем особенность цифровой комбинации.
Также сообщается, что американец принял решение получить единоразовую выплату денежного приза. С учетом вычета налогов, его выигрыш составил около 705 тыс. долл.
Напомним, недавно стало известно о юбилейном, 300-м миллионере лотереи "Лото-Забава" - Екатерине Билодид из Запорожья. Свой выигрыш в 1 млн грн Екатерина связывает с внутренним предчувствием.