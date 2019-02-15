Американець Мейвезер проведе другий виставковий бій в Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) заявив, що продовжить боксувати у виставкових двобоях, повідомляє УНН з посиланням на TMZ.
У липні непереможений американець проведе бій з японським колишнім боксером. Ім'я опонента американця наразі невідоме. За 3-раундовий бій Мейвезер отримає 10 млн. доларів.
Примітно, що за попередній двобій із японцем Насукавою американець заробив 9 млн. доларів. Тоді Мейвезер у першому раунді нокаутував візаві.
Окрім того, американський ветеран відзначив, що планує провести чотири-п'ять показових боїв в 2019 році.
Як повідомлялося раніше, Мейвезер розповів думку стосовно досягнень Василя Ломаченка.