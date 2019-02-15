Американец Мейвезер проведет второй выставочный бой в Японии

В июле непобежденный американец проведет бой с японским бывшим боксером. Имя оппонента американца пока неизвестно. За 3-раундовый бой Мейвезер получит 10 млн. долларов.

Примечательно, что за предыдущий поединок с японцем Насукавою американец заработал 9 млн. долларов. Тогда Мейвезер в первом раунде нокаутировал визави.

Кроме того, американский ветеран отметил, что планирует провести четыре-пять показательных боев в 2019 году.

Как сообщалось ранее, Мейвезер рассказал мнение относительно достижений Василия Ломаченко.