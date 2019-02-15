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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 53344 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 122725 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124901 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126045 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123365 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 06:35 • 117592 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141326 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145209 просмотра

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Американец Мейвезер проведет второй выставочный бой в Японии

Американец Мейвезер проведет второй выставочный бой в Японии

Киев  •  УНН

 • 8579 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) заявил, что продолжит боксировать в выставочных поединках, сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

В июле непобежденный американец проведет бой с японским бывшим боксером. Имя оппонента американца пока неизвестно. За 3-раундовый бой Мейвезер получит 10 млн. долларов.

Примечательно, что за предыдущий поединок с японцем Насукавою американец заработал 9 млн. долларов. Тогда Мейвезер в первом раунде нокаутировал визави.

Кроме того, американский ветеран отметил, что планирует провести четыре-пять показательных боев в 2019 году.

Как сообщалось ранее, Мейвезер рассказал мнение относительно достижений Василия Ломаченко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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