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Алерголог порадила, як розпізнати й уберегтися від алергії влітку

Алерголог порадила, як розпізнати й уберегтися від алергії влітку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Причиною виникнення алергії можуть бути різні фактори, такі як: незбалансоване харчування, сильні стреси, надмірне вживання ліків, несприятлива екологія, часті інфекції дихальних шляхів і багато інших. Лікар-алерголог, керівник Київського алергоцентру Київської міської клінічної лікарні № 8 Лілія Романюк поділилася порадами з читачами УНН, як уберегтися від алергії влітку.

"Алергія - реакція гіперчутливості імунної системи на зазвичай нешкідливі речовини, які контактують з організмом різними способами: через шкіру, при диханні, при вживанні їжі", - роз'яснила лікар.

За її словами, стикаючись з такими речовинами, організм з часом починає виробляти до них антитіла - особливі білки, які продукуються імунною системою. Так, сучасна медицина не приводить точних причин алергії у дорослих і дітей. Основну роль в механізмі її виникнення відводять генетиці.

"Якщо вона (алергія - ред.) є в одного з батьків, то у дитини вона виникне з 30% ймовірністю, якщо у обох - з 70%. Сильна алергія при вагітності може розвиватися через зниження імунітету", - додала Романюк.

Лікарі, за її словами, лише приводять фактори ризику, які запускають патологічний процес.

Факторами, які провокують виникнення або загострення алергії, можуть бути: незбалансоване харчування, сильні стреси, надмірне вживання ліків, несприятлива екологія, часті інфекції дихальних шляхів і багато інших.

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Романюк підкреслила: якщо вживати заходів щодо факторів ризику, то можна знизити ризик розвитку алергічних реакцій.

Так, найбільш поширеними факторами алергії є: пилок рослин, спори грибів, цвіль, пилові кліщі, слина і лупа тварин - повітряні види алергенів.

Антибіотики, сульфаніламіди, вакцини та сироватки, нестероїдні протизапальні засоби, у тому числі місцевої дії, препарати, що містять бром і йод - лікарські види алергенів.

Також до алергенів належать укуси жалких і кровоссальних комах, а саме: отрута бджіл, шершнів, мурах, ос, також білки, що містяться у слині комарів, кліщів і клопів.

До харчових алергенів належать: горіхи, арахіс, мед, цитрусові, пшениця, соя, морепродукти, молоко, яйця, риба.

Крім цього, алергенами є побутові та хімічні речовини: латекс, синтетичні тканини, засоби побутової хімії, бензин, акрил і лак для нігтів.

Лікар зазначає, що літній період загострення полінозу, або пилкової алергії пов'язаний з пилком злакових трав, які цвітуть з травня до кінця серпня.

У другій половині травня починають порошити тонконіг і лисохвіст. У червні зацвітають костриця, грястиця й тимофіївка. В середині літа основною причиною алергії є пилок тимофіївки, полови, ковили, костриці, грястиці, мітлиці, лисохвоста, пирію, тонконога і стоколосу. Пізній літній та осінній період загострення полінозу доводиться на серпень-вересень. В цей час цвітуть рослини з родини лободових і складноцвітих. Полин і лобода мають високоалергенні властивості. Також дуже поширений поліноз, який викликається пилком амброзії.

Крім того, влітку алергенними є продукти харчування.

"Високий ступінь алергенності мають такі продукти: какао і шоколад, коров'яче молоко, яйця, червоні та жовті ягоди і фрукти (малина, полуниця, цитрусові), мед, кава, виноград, гірчиця, гриби, горіхи, морква, помідори, селера, ананас.

Алергенність середнього ступеня властива рису, абрикосів, персиків, зеленому перцю, м'яса індички, свинини, чорниці, буряку, бобовим", - розповіла Романюк.

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Так, симптомами алергії є: чхання, закладеність носа, нежить, почервоніння і свербіж очей, сльозотеча, кашель.

Однак, при бронхіальній астмі кашель не несе захисну функцію, а є наслідком звуження просвіту дихальних шляхів через алергічне запалення в бронхах. Для такого кашлю характерним є нападоподібність, "сухість" (тобто відсутність мокротиння), зазначила лікар.

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Основними принципами боротьби з алергією, за словами Романюк, є: уникнення контакту з алергенами, проведення алерген-специфічної імунотерапії (Асіта), профілактичний прийом антигістамінних препаратів або інших протиалергічних препаратів, призначених лікарем-алергологом.

Щоб уникнути прояви алергії на цвітіння або ж пом'якшити її, Романюк радить обмежити перебування на сонці під час цвітіння рослин.

"Гуляти краще після дощу, коли пилок вимитий з повітря. Після перебування на вулиці потрібно вмитися або протерти обличчя вологим рушником, змінити одяг, прийняти душ, оскільки пилок може зібратися в волоссі і тканинах; носіть сонцезахисні окуляри. Використовувати назальні спреї з морською водою. Якщо очі почервоніли і сверблять, необхідно промити їх кип'яченою холодною водою.

Провітрюючи квартиру, завісити вікна і двері дво-тришаровими вологими марлевими фіранками, щоб пилок не потрапив у приміщення. Не лікуйте свої захворювання препаратами з трав; закривайте вікна на ніч; використовуйте сучасні повітряні кондиціонери з фільтрами, які очищають, охолоджують і осушують повітря. Щодня Вам повинні допомогти провести вологе прибирання в будинку; зведіть до мінімуму активну фізичну діяльність рано вранці, коли пилок виділяється особливо інтенсивно (з 5 до 10 години ранку)", - розповідає вона.

Крім цього, вона рекомендує брати відпустку в період найбільш інтенсивного цвітіння рослин-"винуватців" і по можливості виїжджати в інші природні зони, наприклад, на море.

"Уникайте вживання спиртного в період цвітіння; алкоголь сприяє набуханню кровоносних судин носових дихальних шляхів, не відкривайте вікна в машині, при наявності кондиціонера сідати в неї тільки через 5 хвилин після його включення. Не  вивішуйте для сушіння на відкритому повітрі білизну й одяг, оскільки на них може осідати пилок", - порадила лікар.

Також, за її словами, існує велика кількість продуктів, що мають перехресну чутливість з пилком рослин: березовий сік, горіхи, морква, яблука, все кісточкові - черешня, вишня, слива, виноград і, майже обов'язково, мед. Ці дані слід враховувати в період загострення полінозу та обмежувати вживання цих продуктів.

"В залежності від вираженості проявів алергічних реакцій, Вам слід звернутися до швидкої допомоги або на прийом до сімейного лікаря, взяти направлення у сімейного лікаря до лікаря-алерголога", - підсумувала Романюк.

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