Украинцам посоветовали, как безопасно отдохнуть на море во время пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Чтобы во время пандемии безопасно провести отпуск на море, лучше выбирать досуг на открытом воздухе, соблюдать дистанцию, а еще не стоит посещать пляжи, если есть симптомы ОРВИ. Такие советы дали в пресс-центре Национальной службы здоровья Украины, передает УНН.
"Пока нет доказательств, что коронавирус, вызывающий COVID-19, может распространяться в бассейне или море. Солнце и свежий воздух полезен как детям, так и взрослым, тем более погода способствует. Однако опасность в другом - переполненные пляжи, места отдыха у бассейна, на которых люди не соблюдают безопасную дистанцию", - говорится в сообщении.
Поэтому в службе посоветовали отдыхающим на море следующее:
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- держаться от других на расстоянии не менее 2 метров;
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- если коснулись шезлонгов или других вещей общего пользования, то стоит мыть руки или использовать антисептик;
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- выбирать досуг на открытом воздухе, а не закрытые помещения у бассейна;
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- не посещать пляжи с симптомами ОРВИ;
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- соблюдать этикет чихания и кашля;
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- при отдыхе с ребенком стоит пользоваться только собственными игрушками.
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Напомним, по данным опроса, карантин внес изменения в планы украинцев на отпуск - 49% людей планируют провести свой летний отдых дома.