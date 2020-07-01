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Українцям порадили, як безпечно відпочити на морі під час пандемії

Київ • УНН

 • 37901 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Аби під час пандемії безпечно провести відпустку на морі, краще обирати дозвілля на відкритому повітрі, дотримуватися дистанції, а ще не варто відвідувати пляжі, якщо є симптоми ГРВІ. Такі поради дали у пресцентрі Національної служби здоров’я України, передає УНН.

"Наразі немає доказів, що коронавірус, який спричиняє COVID-19, може поширюватися в басейні чи морі. Сонце та свіже повітря корисне як дітям, так і дорослим, тим більше погода сприяє. Проте небезпека в іншому – переповнені пляжі, місця відпочинку біля басейну, на яких люди не дотримуються безпечної дистанції", - йдеться в повідомленні.

Тож у службі порадили відпочивальникам на морі наступне:

  • триматися від інших на відстані не менше 2 метрів;
  • якщо торкнулися до шезлонгів чи інших речей загального користування, то варто мити руки або використовувати антисептик;
  • обирати дозвілля на відкритому повітрі, а не закриті приміщення біля басейну;
  • не відвідувати пляжі з симптомами ГРВІ;
  • дотримуватися етикету чхання та кашляння;
  • при відпочинку з дитиною варто користуватися лише власними іграшками.

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Нагадаємо, за даними опитування, карантин вніс зміни у плани українців на відпустку - 49% людей планують провести свій літній відпочинок вдома.

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