Українцям порадили, як безпечно відпочити на морі під час пандемії

"Наразі немає доказів, що коронавірус, який спричиняє COVID-19, може поширюватися в басейні чи морі. Сонце та свіже повітря корисне як дітям, так і дорослим, тим більше погода сприяє. Проте небезпека в іншому – переповнені пляжі, місця відпочинку біля басейну, на яких люди не дотримуються безпечної дистанції", - йдеться в повідомленні.

Тож у службі порадили відпочивальникам на морі наступне:



триматися від інших на відстані не менше 2 метрів;



якщо торкнулися до шезлонгів чи інших речей загального користування, то варто мити руки або використовувати антисептик;



обирати дозвілля на відкритому повітрі, а не закриті приміщення біля басейну;



не відвідувати пляжі з симптомами ГРВІ;



дотримуватися етикету чхання та кашляння;



при відпочинку з дитиною варто користуватися лише власними іграшками.



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Нагадаємо, за даними опитування, карантин вніс зміни у плани українців на відпустку - 49% людей планують провести свій літній відпочинок вдома.