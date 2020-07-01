Українцям порадили, як безпечно відпочити на морі під час пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Аби під час пандемії безпечно провести відпустку на морі, краще обирати дозвілля на відкритому повітрі, дотримуватися дистанції, а ще не варто відвідувати пляжі, якщо є симптоми ГРВІ. Такі поради дали у пресцентрі Національної служби здоров’я України, передає УНН.
"Наразі немає доказів, що коронавірус, який спричиняє COVID-19, може поширюватися в басейні чи морі. Сонце та свіже повітря корисне як дітям, так і дорослим, тим більше погода сприяє. Проте небезпека в іншому – переповнені пляжі, місця відпочинку біля басейну, на яких люди не дотримуються безпечної дистанції", - йдеться в повідомленні.
Тож у службі порадили відпочивальникам на морі наступне:
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- триматися від інших на відстані не менше 2 метрів;
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- якщо торкнулися до шезлонгів чи інших речей загального користування, то варто мити руки або використовувати антисептик;
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- обирати дозвілля на відкритому повітрі, а не закриті приміщення біля басейну;
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- не відвідувати пляжі з симптомами ГРВІ;
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- дотримуватися етикету чхання та кашляння;
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- при відпочинку з дитиною варто користуватися лише власними іграшками.
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Нагадаємо, за даними опитування, карантин вніс зміни у плани українців на відпустку - 49% людей планують провести свій літній відпочинок вдома.